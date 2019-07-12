رياضة | تعليق مثير من تشافي هيرنانديز حول صفقات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من تشافي هيرنانديز حول صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، على الصفقات التي ابرمها نادي ريال مدريد، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال تشافي: "رأيي في تعاقدات الريال؟ الريال سيعود مرة أخرى للمنافسة بعد موسم سيء، سيعودون لأن لديهم فريق رابح، هم نادي كبير".

وأضاف قائلاً: "لقد ضموا عدد من اللاعبين المهمين مثل هازارد يوفيتش، الريال سيعود للمنافسة في جميع المسابقات مرة أخرى، لديهم فريق تنافسي جداً".