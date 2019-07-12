رياضة | بعد ضم جريزمان.. برشلونة يتجه نحو حسم أهم صفقاته التاريخية (ليس نيمار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضم جريزمان.. برشلونة يتجه نحو حسم أهم صفقاته التاريخية (ليس نيمار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد فان ديك، من أبرز وأهم اللاعبين في تشكيلة ليفربول وسيعاني كثيراً برشلونة في مفاوضاته على ضم اللاعب نظراً لمساهمته في فوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات جادة مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام ولكن طيلة فترة الميركاتو الصيفي لم يستطع مسؤولي البارسا حسم المفاوضات لدخول أندية أخرى لضم اللاعب مثل يوفنتوس الإيطالي.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة قد أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع الفرنسي الدوري أنطوان جريزمان بعد أن تم دفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد عقب مفاوضات جادة.