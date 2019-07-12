رياضة | تشافي يفتح النار على جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي يفتح النار على جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الإسباني العملاق تشافي هيرنانديز، رسالة هجومية إلى جماهير نادي برشلونة الإسباني، بسبب هجومهم على نجم الوسط سيرجيو بوسكيتس.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "هذا الموسم صفروا على بوسكيتس؟ بالنسبة لي أرى هذا غير عادل، بوسكيتس لاعب جيد ويعمل لصالح الفريق".

وأضاف: "الناس لا يحللون المباريات، لأنه إن حللتها فما تراه ليس خطأ بوسكيتس، بل خطأ جماعي هذا السبب بمعاناة بوسكيتس، وليس لأن مستواه ليس جيد، بوسكيتس يعاني عندما يتركونه يعمل لوحده".

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وواصل: "يجب أن تعلم أنه أفضل لاعب خط وسط بالعالم عندما تتركه لوحدة فإنه يعاني، يبدو من الظلم أن يتم انتقاد بوسكيتس، تماماً كما يحدث مع ألبا وبعض اللاعبين الآخرين يتم انتقادهم دائماً، لكن الخطأ يكون خطأ الفريق بأكمله".

وواصل: "ماذا أتوقع من ريكي بويغ؟ هو لاعب موهوب ولديه شخصية جيدة لا يخفيها فهو شجاع، قادر على اللعب بين الخطوط، هو لاعب جيد جداً بالنسبة لاستمراره مع الفريق فالأمر يعتمد عليه إذا أظهر بالتدريبات أنه قادر على التقدم للأمام ويمكنه تقديم أداء كبير في برشلونة فسيستمر أنا مقتنع به".

واختتم في هذا السياق بقوله: "إن لم يكن وضع ريكي جيد في البارسا فسأخذه للسد؟ هذه ليست فكرة سيئة، لكن سيكون هناك مشكلة بسبب عدد اللاعبين الأجانب في الفريق، لكننا سنجد حل للمشكلة".