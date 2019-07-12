رياضة | سموحة يحذر حارس بتروجت من التلاعب بتوقيعه مع النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يحذر حارس بتروجت من التلاعب بتوقيعه مع النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسؤولي نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، محمد أبوالنجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، من التوقيع لأي نادي آخر خلال الفترة المقبلة.

وطالب سموحة، اللاعب بالإلتزام بتوقيعه مع الفريق خلال الساعات الماضية، لعدم تعرضه لأي أزمات، لحين إنهاء المفاوضات مع فريقه بشكل رسمي.

جاء تحذير نادي سموحة، بعد دخول أكثر من نادي في مفاوضات للحصول على خدمات الحارس وأبرزها ناديي الاتحاد السكندري، ونادي أسوان الصاعد حديثا للدوري العام.

وكان فريق بتروجت، هبط للقسم الثاني عقب احتلاله المركز الأخير بمسابقة الدوري المصري الممتاز.