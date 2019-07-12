رياضة | زيدان يغادر ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يغادر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الفرنسي زين الدين زيدان معسكر فريق ريال مدريد في كندا وعاد بشكل مفاجئ إلى إسبانيا دون الكشف عن تفاصيل جديدة.

وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية، إن زيدان ترك معسكر ريال مدريد المقام في كندا بسبب ظروف شخصية.

ويتواجد ريال مدريد في مونتريال منذ الثلاثاء الماضي من أجل خوض البطولة الدولية الودية ضد بايرن ميونخ وارسنال واتلتيكو مدريد في الشهر الجاري.

يشار إلى أن بعثة ريال مدريد تضم 28 لاعبا من اصل 29 لاعبا لغياب ايسكو لأنه رزق بمولود في الأيام الماضية.