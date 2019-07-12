اونلاين | فيدرر ونادال بث مباشر| beIN MATCH مشاهدة مباراة نادال وفيدرير (تغطية مباشرة) رابط نادال Wimbledon ماتش FEDERER

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انتهت المجموعة الأولي بنتيجة 7-6 لصالح كوكب التنس فيدرير، والأن في المجموعة الأولي تشير النتيجة إلى التعادل بين فيدرر ونادال 1-1.