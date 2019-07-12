اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة نادال وفيدرر بث مباشر Yalla ShooT ماتش فيدرير ونادال رابط مباشر beIN SPORTS الآن

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كورة ستار مشاهدة مباراة روجر فيدرر ضد رافائيل نادال الآن في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، المباراة حاليًا في المجموعة الأولي وتشير النتيجة إلى تعادل كلا اللاعبين بأربعة أشواط لكلًا منهم.

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