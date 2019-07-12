شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدغشقر يشيد باستاد القاهرة والتنظيم المصري لبطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أندريا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر وأسرته، على القيام بزيارة تفقدية إلى ملعب استاد القاهرة، برفقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشملت الجولة التفقدية لاستاد القاهرة الدولي صالة استقبال كبار الزوار، والمقصورة الرئيسية، وأرضية ملعب الاستاد، والمركز الصحفي، وقاعة المؤتمر الصحفي، واستوديوهات التعليق، وغرف تغيير ملابس اللاعبين.

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وأبدى رئيس مدغشقر إعجابه الشديد باستاد القاهرة، مؤكداً أنه يستحق استضافة أكبر الأحداث العالمية لما يتمتع به من مقومات متميزة.

وأكد رئيس جمهورية مدغشقر في ختام الجولة تقديره لما قدمته مصر لأفريقيا من تنظيم مشرف على أعلى مستوى للبطولة.

وكان منتخب مدغشقر خرج من دور الثمانية للبطولة، عقب خسارته صفر /3 أمام المنتخب التونسي أمس الخميس.