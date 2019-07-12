شكرا لقرائتكم الزمالك يتعادل سلبيا مع أمونيا القبرصي فى الشوط الأول وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام أمونيا القبرصي المقامة حاليا في ختام معسكر الفريق بقبرص بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عمر صلاح و حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي و محمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد مدبولي ومحمد إبراهيم و عمر السعيد وحاول الزمالك استغلال الفرص التي سنحت له للتسجيل لكن دون جدوى في حين هدد الفريق القبرصي مرمى الزمالك في أكثر من محاولة لكن دون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وتقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة غدا السبت، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص اليوم الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى ويستعد الفريق الأبيض من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.