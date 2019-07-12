نجم زملكاوى يتوسط لحل أزمة كهربا مع والد اللاعب...

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جدة - عمرو شويل تلقى والد محمود كهربا صانع ألعاب فريق الزمالك، مكالمة من أحد نجوم النادى القدامى خلال الساعات الأخيرة، من أجل التوسط فى حل أزمة اللاعب والعودة إلى ناديه.
وشهدت المكالمة التى تلقاها والد كهربا توضيحه إنه حزين من عدم تعديل عقده نجله فى الزمالك خاصة إنه تلقى أكثر من وعدا بذلك وفقا لما أكده فى المكالمة مع نجم النادى الأبيض السابق -الذى رفض ذكر اسمه فى الوقت الحالى- كما كشف والد كهربا خلال تلك المكالمة إن نجله حتى الآن لم يوقع إلى أى ناد فى تركيا ويتفاوض مع عددا من الأندية هناك قبل التوقيع.
وكان كهربا قد غادر القاهرة اليوم متجها إلى تركيا لبحث العروض الذى تلقاها مؤخرًا ومن ثم التوقيع ولا تزال أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك قائمة، ويمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.
ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.
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