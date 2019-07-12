شكرا لقرائتكم عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام بطل قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد جلال المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة امونيا القبرصي في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام وتعد هي رابع المباريات الودية والأخيرة بمعسكر الاعداد الخارجي وجاء تشكيل الأبيض لمواجهة بطل قبرص . في حراسة المرمي : عمر صلاح Advertisements في خط الدفاع :حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام- بهاء مجدى في خط الوسط : محمد حسن – محمود عبد العزيز – أحمد مدبولي – يوسف أوباما - محمد ابراهيم في خط الهجوم : عمر السعيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام بطل قبرص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.