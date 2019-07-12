شكرا لقرائتكم رد صادم من الإسماعيلى لـ"عواد": كلامك غير صحيح ولا نملك عروضا رسمية لبيعك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن تصريحات لاعبه محمد عواد حارس مرمى الفريق غير صحيحة. وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" الاسماعيلي لم يتلقي عرضا بثلاثة مليون دولار لضمك وحتي يومنا هذا لم يصلنا عرض رسمي واحد للتعاقد معك كلامك كاذب لتضليل الجماهير". وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى: "لم أعقد جلسة مع عواد ولم أطلب منه إحضار عروض للموافقة على رحيله". وتابع المنياوى: "عواد حاول اختلاق المشاكل والأزمات الغريبة طيلة عشرة أيام شارك فيها في مران الإسماعيلي ليدفعنا للموافقة علي رحيله ولم نمنحه الفرصة لذلك". Advertisements وأكمل: "عواد رفض الانتظام في معسكر إعداد الاسماعيلي بداعي ان الموسم لم ينته وأبلغته أننا لا نستعد لمباراة الزمالك فقط، ولكن للموسم المقبل وفوجئت بعد ذلك بانقطاعه عن المران". وعن تحديد الإسماعيلى 6 ملايين دولار للموافقة علي رحيل عواد للزمالك علق المنياوي :" كيف نحدد سعر لاعب لم يتقدم نادي بعرض لشرائه". واختتم المنياوي حديثه بأنه مستمر في توقيع العقوبات المادية علي عواد لانقطاعه عن المران وتصعيدها لمجلس الإدارة لاتخاذ قراره النهائي في أزمة الحارس.

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