شكرا لقرائتكم منتخب الصالات يتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التى تقام بالمغرب ، بعد إعفاء المنتخب من خوض التصفيات لإحتلاله المركز الأول أفريقيا و عربيا.
وتبدأ بطولة أمم أفريقيا 2020 بالمغرب 25 يناير القادم ، و المؤهلة لكأس العالم ، حيث تنص لائحة بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات على تأهل 3 منتخبات لكأس العالم المقرر إقامتها بليتوانيا.
وكان الجهاز الفنى لمنتخب الصالات نجح فى قيادة منتخب الشباب لحصد برونزية أولمبياد الشباب فى الأرجنتين، وهى أول ميدالية فى تاريخ اللعبة بصفة خاصة وأول ميدالية فى تاريخ مصر بالأوليمبياد على مستوى الألعاب الجماعية.
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