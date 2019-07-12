شكرا لقرائتكم لاسارتي يرفض التفريط في الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتحفظ الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على فكرة رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية سواء للبيع أو الإعارة.
ويفضَل لاسارتي بقاء الشيخ في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل ، وتلقي الشيخ عروضاً من أندية محلية طوال الفترة الماضية أبرزها من الأسماعيلي والمقاصة وسموحة وغيرها.
ولا يُشارك الشيخ مع الاهلي في الموسم الجاري إلا لدقائق قليلة وعلى فترات مُتباعدة الأمر الذى جعل عدة أندية محلية تدخل في التعاقد معه.
ونصح لاسارتي ببقاء الشيخ في قائمة الاهلي خلال الموسم المقبل خاصة وأن اللاعب مُلتزم ويؤدي ما عليه من واجبات فنية.
وسجل أحمد الشيخ هدف التعادل للأهلي في المباراة الودية التى خاضها الفريق أمس ، الخميس، أمام بورت كاونتي الإنجليزي بمعسكر الفريق بإسبانيا والتى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله.
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