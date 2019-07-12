شكرا لقرائتكم متولى يعود لمران الإسماعيلى بعد غياب طويل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر محمود متولي كابتن فريق الإسماعيلي لمقر ناديه أمس الخميس بعد طول انقطاع عن التدريبات .

وكان متولي قد غاب عن فترة اعداد فريقه للموسم الجديد منذ بدايتها دون أسباب واضحة لتقرر إدارة الإسماعيلي توقيع غرامات مالية عليه .

وحرص متولي علي عقد جلسة مع صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي اخبره خلالها أنه لم يكن يعلم موعد انطلاق فترة الإعداد بسبب عدم رؤيته رسالة الجهاز الفني للاعبين عبر جروب واتس اب فريق الإسماعيلي.

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واخبر متولي مدير الكرة انه يعاني من اصابة تمنعه من الانتظام في المران ولديه تقارير طبية تثبت صدق كلامه

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.