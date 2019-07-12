شكرا لقرائتكم محامي غريزمان يبدأ إجراءات نقله إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن محامي المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان توجه صباح يوم الجمعة إلى مقر رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" لدفع الشرط الجزائي، الذي يتضمنه عقد موكله مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني والبالغ 120 مليون يورو تمهيدا لانتقال اللاعب رسميا لبرشلونة.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن برشلونة سيعلن ضم غريزمان رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

Advertisements

وبذلك، يضع غريزمان نهاية للتكهنات والشكوك التي كان تحيط بمستقبله منذ أن أعلن في 14 مايو الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة إتمام الصفقة خلال ساعات قليلة قبل أن يقوم بتقديم اللاعب لوسائل الإعلام في ملعب كامب نو، معقل النادي الكتالوني، ومن المتوقع أن يكون ذلك يوم الأحد.

وأوضحت "آس" أن حدث تقديم غريزمان سيكون خلف الأبواب المغلقة بدون حضور الجماهير، حيث يشهد ملعب كامب نو إصلاحات، استعداداً لاستضافة مباريات برشلونة في الموسم الجديد.