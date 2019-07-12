مصدر بنادي الزمالك: نسعى إلى عدم تصعيد أزمة كهربا

كتب محمد بشاري

بات من الواضح أن نادي الزمالك لا يريد تصعيد الأزمة مع لاعب الفريق محمود كهربا ويريد حلها بالطرق الودية وبرضاء جميع الأطراف.

وقد أكد مصدر من داخل نادي الزمالك رفض الكشف عن هويته أن مسئولي القلعة البيضاء يعتزمون الاجتماع مع والد "كهربا" خلال ساعات فى محاولة أخيرة لحل الأزمة ودياً قبل تصعيدها.

وكان محمود عبد المنعم كهربا نجم نادي الزمالك ،قد توجه إلى تركيا تمهيدًا للتوقيع لأحد الأندية ، في خطوة من شانها أن تزيد حدة الخلاف بينه و بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

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وغادر كهربا صباح اليوم مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى لبنان "ترانزيت" ثم التوجه بعد ذلك إلى تركيا لبحث العرض الذى تلقاه مؤخرًا ومن ثم التوقيع رسميًا.

وقال مصدر مُقرب من محمود عبد المنعم إن أحد الأندية في الدوري التركي مُهتمة بالفوز بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن اللاعب سيضع شرط جزائي في عقده يتيح له الانتقال لأي ناد آخر في حال سداده فيما بعد.