رسميا.. برشلونة يعلن حصوله على خدمات غريزمان حتى 2024

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، اليوم، أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

وكتب برشلونة في بيان: “اللاعب سيوقع عقدا مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو”.