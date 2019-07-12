الامارات | موعد مباراتي الجزائر وتونس في قبل نهائي أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الجزائر وتونس في قبل نهائي أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخبي الجزائر وتونس مباراتي الدور قبل النهائي بعدما كانا غير مرشحين قبل انطلاق البطولة إلى الوصول إلى هذه المرحلة وخاصة المنتخب التونسي الذي لم ينجح في تحقيق أي فوز في دور المجموعات وصعد ضمن أفضل ثوالث ولكنه نجح في تخطي غانا ومدغشقر للوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة بعد غياب 15 عاماً ليضرب موعداً مع منتخب السنغال أحد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة.

أما الجزائر فقد محاربوه نموذجاً رائعاً في مبارياتهم للروح والقتالية والعمل بجد من أجل الفوز والوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق السيناريو المتوقع من بداية البطولة وهو الوصول إلى المباراة النهائية بعد عروض دور المجموعات، ونجح المنتخب الجزائري في الفوز على ساحل العاج ليضرب موعداً مع نيجيريا في الدور قبل النهائي.

وسيخوض المنتخبين مبارياتهم يوما الأحد في التوقيت التالي

السنغال - تونس (استاد الدفاع الجوي) الساعة 20:00 مساءً

الجزائر - نيجيريا (استاد القاهرة الدولي) الساعة 23:00 مساءً