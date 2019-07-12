شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..برشلونة يعلن ضم الفرنسي جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي برشلونة عبر صفحته على تويتر انضمام الفرنسي انطوان جريزمان له بشكل رسمي. Advertisements وسدد نادي برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب لنادي أتليتكو مدريد لينهي الجدل حول الصفقة التي شغلت الراى العام طوال الفترة الماضية. ودفع برشلونة 120 مليون يورو من أجل حسم انتقاله إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وتوجه محامى جريزمان إلى مقر رابطة الدورى الإسباني «الليجا» صباح اليوم الجمعة، من أجل دفع قيمة الشرط الجزائى في عقده لفك ارتباط مهاجم منتخب فرنسا مع أتليتكو مدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..برشلونة يعلن ضم الفرنسي جريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.