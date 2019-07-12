شكرا لقرائتكم تقارير: كهربا ينضم إلى دينزلى سبور التركى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية، عن هوية النادي الذي سينضم إليه محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة " akishaber"، أن نادي دينزلي سبور توصل لإتفاق مع محمود عبد المنعم "كهربا" على إرتداء قميص الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن نادي دينزلي سبور كان يسعى للتعاقد مع لاعب من تدعيم مركز الجناح الايسر قبل أن يجد ضالته في محمود "كهربا".

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وتوجه محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، إلى تركيا تمهيدًا للتوقيع لأحد الأندية بالدورى التركى.

وغادر كهربا صباح اليوم مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى لبنان "ترانزيت" ثم التوجه بعد ذلك إلى تركيا لبحث العرض الذى تلقاه مؤخرًا ومن ثم التوقيع رسميًا.

ولا تزال أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك قائمة، ويمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.