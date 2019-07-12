شكرا لقرائتكم كهربا فى جلسة تفاوض تركية.. والحسم خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من كهربا لاعب نادي الزمالك إن اللاعب حتي الآن ينتظر جلسات التفاوض مع مسئولى دنيزلى سبور التركى، للتفاوض مع النادى التركى خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لحسم النادي الذي سيوقع له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مغادرته للقاهرة صباح اليوم الجمعة.

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وكان كهربا غادر القاهرة اليوم الجمعة، متجها إلى تركيا للتوقيع لأحد الأندية التركية بداية من الموسم المقبل، ويعتمد اللاعب على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد فى موعد متأخر وفقا لما يؤكده مصدر مقرب من اللاعب فى حين يؤكد الزمالك أن عقد اللاعب ممتد لثلاثة مواسم.

يذكر، أن كهربا امتنع عن حضور تدريبات الزمالك منذ حصول الفريق على راحة سلبية بعد انتهاء مباراة الأبيض أمام حرس الحدود ضمن منافسات الدورى الممتاز، وذلك قبل توقف المسابقة لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة الجارية والمقرر استمرارها حتى 19 يوليو الجارى.