شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الشاطئية يطير للسعودية للمشاركة فى دورة ودية دولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يشارك منتخب مصر للكرة الشاطئية فى الدورة الودية لبطولة الكرة الشاطئية لكرة القدم منتخبات مصر و هولندا و السعودية ويسافر الفراعنة إلى السعودية يوم الأحد المقبل للمشاركة فى دورة ودية دولية حتى 19 يوليو الجاري.

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استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين جمال محمد على المدير الفني السابق لبترول و أسمنت أسيوط ، منصب مدير فني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة لقيادة الفراعنة استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا بالإضافة إلى أحمد أبوسريع مدرب

احتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميا لأول مرة فى أخر تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى للعبة ، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول أفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصتيف الاتحاد الدولى للعبة.