شكرا لقرائتكم دقت ساعة الحسم.. كهربا يقترب من هذا النادى التركى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك أن سفر اللاعب لتركيا لينهي التفاوض مع أحد الأندية هناك ومنها بشكتاش التركي وذلك للرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل قراره بالرحيل عن النادي الأبيض.

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وكان اللاعب غادر القاهرة اليوم متجها إلى تركيا للتوقيع لأحد الأندية التركية بداية من الموسم المقبل ويعتمد كهربا على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر وفقا لما يؤكد مصدر مقرب من اللاعب في حين يؤكد الزمالك أن عقد اللاعب ممتد لثلاثة مواسم.

وكشف مصدر مقرب من كهربا بأن اللاعب سيضع شرط جزائي في عقده يتيح له الانتقال لأي ناد آخر في حال سداده فيما بعد وإنه عقد جلسة ودية منذ أيام مع أحمد مرتضي منصور عضو مجلس الزمالك السابق وأوضح له العروض التي يمتلكها من تركيا ومنها عرض بشكتاش ولكن اللاعب يمتلك عروض تركية أخري سيتفاوض حولها في تركيا خلال الساعات الجارية لحسم النادي الذي سيوقع له.