شكرا لقرائتكم الزمالك يكلف وكيل أعمال ساسى بالتفاوض مع الهلال السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مسئولي نادي الزمالك، مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى للتفاوض مع نادى الهلال السعودى، الذى يرغب فى ضم محمود علاء مدافع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتجددت مفاوضات نادى الهلال السعودى مع الزمالك من أجل ضم محمود علاء، خاصة بعدما قدم اللاعب أداء مميز خلال مشاركته مع المنتخب فى بطولة أمم افريقيا، ليكلف مسئولي القلعة البيضاء وكيل فرجاني للتفاوض مع النادي السعودى والتوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف قبل حسم الأمر بشكل نهائى ورسمى.

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وذكر مصدر بالزمالك، أن محمود علاء تلقى عرضًا أخر من أحد الأندية الكبرى بالدورى السعودى، إلا إنه تحفظ على الإفصاح عن اسم النادى حفاظًا على سرية المفاوضات.

يذكر أن محمود علاء تصدر قائمة هدافى الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 25 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز علاء 17 هدفًا مع الزمالك بواقع 14 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر، من بينهم 11 هدفًا من ركلات جزاء.