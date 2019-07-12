شكرا لقرائتكم بيراميدز يطلب ضم هذا الثنائى من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طلب مسئولو نادي بيراميدز من نظراؤهم في النادي الأهلي التعاقد مع الثنائى حسين السيد "مارسيلو" ومحمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا يُشارك محمد شريف مع الاهلي طوال الموسم الجاري لأسباب فنية، فيما عاد حسين السيد للقلعة الحمراء بعد إنتتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

وقال مصدر في الأهلي لـ" الخليج 365" إن مسئولى بيراميدز يرغبون في عودة العلاقات مع الاهلي بشكل جيد ،لذا تفاوضوا مع مسئولو القلعة الحمراء بشأن إمكانية التعاقد مع حسين السيد ومحمد شريف على سبيل الإعارة أو البيع النهائي حسبما تنتهي المفاوضات.

Advertisements

إدارة بيراميدز الحالية أبدت استعدادها للتعاون من الأهلى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي ديسابر المدير الفنى الجديد.

يذكر أن على جبر مدافع بيراميدز الحالى ونادى الزمالك السابق دخل دائرة اهتمام الأهلى بقوة خلال الانتقالات الصيفية، وبالفعل وافق اللاعب على تخفيض راتبه السنوي بقيمة ٢ مليون جنيه لتسهيل انتقاله إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، حيث يتقاضى 15 ملوين جنيه سنويا.