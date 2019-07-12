اخبار الرياضه

بيراميدز يطلب ضم هذا الثنائى من الأهلى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم بيراميدز يطلب ضم هذا الثنائى من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

طلب مسئولو نادي بيراميدز من نظراؤهم في النادي الأهلي التعاقد مع الثنائى حسين السيد "مارسيلو" ومحمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا يُشارك محمد شريف مع الاهلي طوال الموسم الجاري لأسباب فنية، فيما عاد حسين السيد للقلعة الحمراء بعد إنتتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

201710120948354835.jpg

وقال مصدر في الأهلي لـ" الخليج 365" إن مسئولى بيراميدز يرغبون في عودة العلاقات مع الاهلي بشكل جيد ،لذا تفاوضوا مع مسئولو القلعة الحمراء بشأن إمكانية التعاقد مع حسين السيد ومحمد شريف على سبيل الإعارة أو البيع النهائي حسبما تنتهي المفاوضات.

Advertisements

201901050356495649.jpg

إدارة بيراميدز الحالية أبدت استعدادها للتعاون من الأهلى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي ديسابر المدير الفنى الجديد.

يذكر أن على جبر مدافع بيراميدز الحالى ونادى الزمالك السابق دخل دائرة اهتمام الأهلى بقوة خلال الانتقالات الصيفية، وبالفعل وافق اللاعب على تخفيض راتبه السنوي بقيمة ٢ مليون جنيه لتسهيل انتقاله إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، حيث يتقاضى 15 ملوين جنيه سنويا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يطلب ضم هذا الثنائى من الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا