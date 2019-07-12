شكرا لقرائتكم كاريو: مستقبلي "مجهول".. وسأدرس كل العروض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدولي البيروفي أندريه كاريو، لاعب الهلال المعار من بنفيكا البرتغالي، أنه لا يعرف أين سيتواجد في الموسم المقبل، ولم يحسم أمر وجهته.. وذلك بعد انتهاء عقد إعارته مع وصيف الدوري السعودي، لافتا إلى أنه سيدرس كافة العروض المقدمة إليه وسيقف عليها قبل اختيار وجهته.

وأشارت أنباء صحافية إلى أن الهلال طلب من بنفيكا تجديد إعارة صاحب الـ "28 عاما"، في حين كشفت وسائل إعلام برتغالية عن دخول عدة أندية من أجل الفوز بخدمات كاريو من ضمنها النصر السعودي.

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وقال كاريو في تصريحات نقلتها صحيفة " noticiasaominuto" البيروفية: في هذه اللحظة.. أنا في إجازة ولا أفكر في المستقبل.. وسوف تصل العروض وسأقوم برؤيتها والوقوف عليها.. لكن حتى الآن لا أعرف أين سألعب.

كاريو في تصريحات للصحيفة البيروفية

وتطرق كاريو إلى مشاركة منتخب بلاده في كوبا أميركا 2019، بعدما حصلت بيرو على المركز الثاني والميداليات الفضية، وذكر: تمكنا من التغلب على العقبات والوصول إلى النهائي، ونحن سعداء بالعمل الذي قمنا به.. كانت لدينا مجموعة قوية في البطولة على الرغم من الصعوبات التي واجهناها.

وشارك اللاعب البيروفي في 4 مباريات مع منتخب بلاده الذي فاز بفضية كوبا أميركا، وبدأ ثلاث مواجهات بشكل أساسي.