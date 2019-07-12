شكرا لقرائتكم ريفالدو ينصح نيمار بمغادرة باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللاعب البرازيلي السابق فيتور بوربا فيريرا غوميس "ريفالدو" أنه لن يشعر بخيبة أمل إذا ما انتقل مواطنه نيمار دا سيلفا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، رغم أنه يفضل انضمامه لناديه القديم، برشلونة.

وأشار ريفالدو إلى أن نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في الرحيل عن فرنسا واتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بعيداً عن النادي الباريسي.

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وقال ريفالدو: هل سأشعر بخيبة أمل إذا رأيته في ريال مدريد؟ على الإطلاق، اعتقد أن الأهم الآن بالنسبة لنيمار هو الرحيل عن باريس سان جيرمان، إذا ما لاحظت تصرفاته وغيابه عن حضور التدريبات وتعليقاته، سيتضح لك أنه يرغب في قطع خطوة جديدة للأمام في مسيرته بالرحيل عن فرنسا.

وكشف ريفالدو، الفائز في عام 1999 بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، إلى أنه يرغب في أن يعود نيمار إلى برشلونة، وأضاف: بالطبع أفضل أن يذهب نيمار لبرشلونة، ولكن ريال مدريد فريق كبير أيضا وسيزداد قوة بالتعاقد معه.

وتابع اللاعب البرازيلي السابق: أطَّلِعُ على الشائعات التي تشير إلى أن برشلونة يفضل دفع قيمة صفقة ضم نيمار من خلال تبادل لاعبين، ربما يدفع ريال مدريد ما يطلبه باريس سان جيرمان ويحصل على خدمات نيمار من أجل تدعيم فريقه بشكل أكبر بعد الموسم السيئ الذي مر به، على أي حال سننتظر لأن كل هذه الأمور تدور في فلك التكهنات حتى الآن.