شكرا لقرائتكم أودريوزولا يعد جماهير ريال مدريد بموسم مميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد لكرة القدم، ألفارو أودريوزولا، بالحالة المعنوية الكبيرة التي يتحلى بها لاعبو فريقه في بداية استعداداتهم للموسم الجديد، مؤكدا أن زملاءه يتطلعون إلى تحقيق إنجازات جديدة مع الفريق.

وأعرب أودريوزولا عن سعادته بالعودة للتدريبات الجماعية لريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، وقال: أنا سعيد للغاية بالعودة للتدريب مع المجموعة، لم أتمكن طوال شهرين ونصف من التواجد في الملعب، كان الأمر صعبا للغاية، الآن أشعر بالسعادة والرضا عن حالتي البدنية.

ويستعد ريال مدريد، تحت قيادة مديره الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، لمنافسات الموسم الجديد في مدينة مونتريال الكندية، حيث يقيم معسكره.

وأضاف اللاعب الإسباني: أنا سعيد للغاية، وسأبذل ما بوسعي من أجل أن أقدم موسما كبيرا، الفريق لديه نهم كبير، اللاعبون يتمتعون بدوافع رائعة ورغبة في مواجهة تحديات الموسم الجديد، الفريق سيبذل أقصى طاقته من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق هذا.