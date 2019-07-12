شكرا لقرائتكم برشلونة يتعاقد مع صانع ألعاب ياباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مع اللاعب الياباني الدولي هيروكي آبي (20 عاما) من فريق كاشيما أنتلرز الياباني ليدعم به صفوف الفريق الثاني بالنادي.

وأكد كاشيما أنتلرز واللاعب الشاب أن هذا الانتقال يمثل تحديا "ضروريا" في هذه المرحلة المهمة من تطور مسيرة اللاعب الكروية.

وأوضح النادي الياباني، في بيان له يوم الجمعة: نشعر بالسعادة إذ نعلن أن الاتفاق الأساسي بين الناديين تم بشأن انتقال هيروكي آبي إلى برشلونة وأن العقد سيوقع رسميا بعد الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب.

وودع اللاعب كاشيما أنتلرز قائلا: في كاشيما أنتلرز، نشأت كإنسان وكلاعب محترف. أشكر زملائي والطاقم التدريبي والمشجعين وعائلة أنتلرز بأكملها.

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وكان آبي بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الياباني من خلال بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) التي اختتمت مؤخرا في البرازيل والتي شارك فيها الفريق بدعوة من اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) .

وشارك آبي مع الفريق في المباريات الثلاث التي خاضها بالدور الأول لكن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات.

ويواجه آبي تحديا صعبا في برشلونة بعد قرار الانتقال الذي وصفه اللاعب بأنه كان قرارا صعبا. وأوضح: فكرت في كل الصعوبات والعقبات التي سأواجهها.

وولد هيروكي آبي في 28 يناير 1999 بالعاصمة اليابانية طوكيو ويبلغ طوله 71ر1 متر كما يجيد اللعب كلاعب خط وسط مهاجم أو صانع لعب، وخلال 25 مباراة خاضها مع كاشيما أنتلرز في الموسم الحالي، سجل آبي هدفين وصنع مثلهما.