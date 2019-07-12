الصحافة العالمية: تونس تدخل أجواء أمم أفريقيا في الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشادت وسائل إعلام دولية بالأداء القوي للمنتخب التونسي أمام مدغشقر في دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد بداية متعثرة، كما حيت المنتخب الملغاشي الذي شكل مفاجأة سارة للبطولة.

وحسم المنتخب التونسي تأهله إلى المربع الذهبي إثر تغلبه على منتخب مدغشقر 3 / صفر مساء الخميس في ختام منافسات دور الثمانية.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن المنتخب الملغاشي، مفاجأة الدورة، نجح في أن يبادل المنتخب التونسي اللعب مع أنه لم تتح له فرصا حقيقية لكنه في المقابل كان نشطا فوق الميدان وقدم كرة قدم جميلة.

وأضافت الصحيفة أن خبرة التونسيين الأكثر حضورا على المستوى الدولي، هي من أحدثت الفارق في النهاية.

وتابعت أن منتخب تونس الذي حصد أربعة تعادلات منذ بداية الدورة، استفاق في الوقت المناسب.

وكتب موقع "يوروسبورت" أن المنتخب التونسي قدم أفضل أداء له في كأس أمم أفريقيا في مباراة مدغشقر، وقرر أخيرا الدخول في أجواء كأس أفريقيا بعد أربع مباريات بلا فوز ولا أداء وتأهل معقد ضد غانا عبر ركلات الترجيح.

وتابع الموقع :"انطلاقة جديدة للمسابقة بالنسبة لنسور قرطاج، ربما هم في أفضل حالاتهم لمقارعة منتخب السنغال من أجل مقعد في النهائي".

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وكتب موقع صحيفة "لا جازيتا دلا سبور" الايطالية أن مباراة التأهل لنسور قرطاج جاءت سهلة وأنهت حلم منتخب مدغشقر لتضرب موعدا مع كوليبالي ورفاقه من أجل المرور إلى النهائي.

وعلقت "فرانس فوتبول" على المباراة، مشيرة إلى أن المنتخب التونسي كان جادا وحاسما وفي نزهة ليعلن انطلاقته الحقيقية في "الكان" في انتظار مواجهته ضد المنتخب السنغالي المرعب الأحد المقبل في الدور قبل النهائي، وذلك للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2004.

وفي المقابل، أشادت الصحيفة بأداء مدغشقر ومسيرته التاريخية في مشاركته الأولى بالبطولة بطموحات واسعة، لكنه سرعان ما عاد إلى أرض الواقع. وأضافت الصحيفة أنه "يحق للملغاشيين أن يغادروا مرفوعي الرأس".

وقالت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية على موقعها إن المنتخب التونسي كان بحاجة الى الحظ للخروج من المأزق بعد شوط أول متوازن لكن في الشوط الثاني فإن هدفين رائعين منحا ليلة سعيدة للتونسيين.

وأضافت الصحفية أن تونس ستتوجه إلى الدور قبل النهائي بثقة جديدة بينما سيعود الملغاشيين إلى بلادهم مثل الأبطال.

يذكر أن منتخب تونس حصد ثلاثة تعادلات في الدور الاول دون أن يقدم مردودا مقنعا وتأهل ثانيا عن المجموعة الخامسة بثلاث نقاط لكنه تخطى في الدور 16 منتخب غانا بركلات الترجيح بعد التعادل طيلة اللقاء (1/1).

وفي المقابل، فاجأت مدغشقر كل المتابعين بتصدرها المجموعة الثانية من تعادل ضد غينيا (2/2) وفوزين ضد بوروندي (1 / صفر) ونيجيريا (2 / صفر) قبل أن تسقط منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور 16 بركلات الترجيح بعد التعادل (/22) في المباراة.