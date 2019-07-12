تقارير تركية: كهربا على أعتاب دينيزليسبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي دينيزليسبور التركي دخل على الخط فى صفقة محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نجم الزمالك سافر صباح اليوم الجمعة متجهاً إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا للاحتراف المشروط (طالع التفاصيل).

ووفقاً لمصدر لـ "الخليج 365" فإن بشكتاش ابدي اهتمامخ بالتعاقد مع كهربا واقترب من التعاقد مع اللاعب

ولكن صحيفة "akishaber" التركية أفادت أن دينيزليسبور توصل لاتفاق مع الجناح الأيسر على كل شيء.

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وأضافت أن دينيزليسبور عاد إلى الدوري التركي الممتاز بعد غياب تسعة أعوام، حيث تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى التركي (2018-19).

ولفتت إلى أن صاحب الـ25 عامًا أحرز 11 هدفًا في 27 مباراة لعبها مع الزمالك خلال الموسم الجاري.

وسبق لكل من أحمد حسن، قائد المنتخب السابق، ومحمد يوسف، المدرب العام للأهلي، تمثيل نادي دينيزليسبور بين موسمي (1999-00) و(2000-01).

ويواصل جناح الزمالك في الفترة الحالية أداء تدريبات فردية في الجيم، بعد انقطاعه عن التدريبات ورفضه السفر مع الفريق لمعسكر قبرص.

يذكر أن أزمة نشبت بين كهربا ومجلس إدارة الزمالك بسبب عقد اللاعب، قبل أن يؤكد رئيس النادي أن اللاعب يرتبط بعقد مع الأبيض لمدة ثلاثة أعوام أخرى.