الصفقة الثالثة.. برشلونة يعلن ضم جريزمان رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إنه دفع 120 مليون يورو تكلفة الشرط الجزائي، مؤكدًا أنه سينضم للبارسا لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024.

وأضاف النادي الكتالوني أنه وضع شرطا جزائيا في عقد جريزمان قيمته 800 مليون يورو.

وسيعلن النادي قريبا عن تفاصيل تقديم اللاعب، مع العلم أنه سيكون خلف الأبواب المغلقة بدون حضور الجماهير بسبب الإصلاحات التي يشهدها ملعب "كامب نو".

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وبذلك، يضع جريزمان نهاية للتكهنات والشكوك التي كان تحيط بمستقبله منذ أن أعلن في 14 مايو الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد.

ويعد جريزمان الهداف التاريخي الخامس لنادي العاصمة، بعدما سجل 130 هدفًا في 256 مباراة رسمية خاضها بقميص الروخي بلانكوس منذ الانضمام إليه قادمًا من ريال سوسييداد عام 2014.

وتُوج صاحب الـ28 عامًا، الذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم، مع أتلتيكو مدريد بثلاثة ألقاب: الدوري الأوروبي 2017-18، كأس السوبر الأوروبي 2018-19 وكأس السوبر الإسباني 2014-15.

جدير بالذكر أن جريزمان أصبح ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج من أياكس أمستردام، والحارس البرازيلي نيتو من فالنسيا.