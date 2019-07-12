مصدر: كهربا يقترب من عملاق الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر لـ"الخليج 365" إن نادي بشكتاش التركي هو من يتفاوض مع محمود عبدالمنعم "كهربا" للتعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

وسافر نجم الزمالك صباح اليوم الجمعة متجهاً إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "بشكتاش اقترب من إنهاء الصفقة".

ويعد بشكتاش واحدا من أعرق الأندية فى الدوري التركي مع جلطة سراي وفنربخشة، حيث إن النادي الذي سبق وأن دافع عن ألوانه العميد المصري أحمد حسن فاز بالدوري التركي 15 مرة وكأس تركيا 9 مرات وكأس السوبر المحلي 8 مرات.

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وأنهى "كهربا سيضع شرطاً جزائياً في عقده مع ناديه التركي يتيح له الانتقال لأي ناد آخر في حال سداده فيما بعد".

وكشفت تقارير صحفية أن نادي دينيزليسبور التركي دخل على الخط فى صفقة كهربا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك بداعي أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

ولكن كهربا يؤكد على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر.

يُذكر أن كهربا خاض 27 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-2019)، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 آخر.