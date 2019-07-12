الخليج 365 يكشف تفاصيل "تصعيد" كهربا| سافر إلى تركيا عبر لبنان.. وشرط جزائي مع ناديه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم الزمالك كواليس سفر اللاعب إلي تركيا.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ"الخليج 365" إن نجم الزمالك سافر صباح اليوم الجمعة متجهاً إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا.

ونشر نجم الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" فى وقت سابق صورة له من داخل طائرة.

وفسر المصدر سفر كهربا إلي تركيا عبر لبنان بـ"مشكلة فى التأشيرة" وارتباط اللاعب بالسفر إلي تركيا فى موعد محدد منعته من الانتظار لحل هذه المشكلة.

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وأضاف المصدر أن كهربا يتفاوض مع أحد الأندية في الدوري التركي والذى سيكشف عن اسمه لاحقاً.

وأنهى "كهربا سيضع شرطاً جزائياً في عقده مع ناديه التركي يتيح له الانتقال لأي ناد آخر في حال سداده فيما بعد".

وانقطع اللاعب عن تدريبات الزمالك بداعي أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

ولكن كهربا يؤكد على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر.

يُذكر أن كهربا خاض 27 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-2019)، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 أخرى.