تعرف على تفاصيل عقد غريزمان مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد يمتد حتى 2024، بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والبالغ 120 مليون يورو (135 مليون دولار).

وكتب برشلونة في بيان: “اللاعب سيوقع عقداً مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو (حزيران) 2024، مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو”.

وقام محامو الدولي الفرنسي صباح اليوم بالتوجه إلى مقر رابطة الدوري الإسباني في مدريد، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع “الروخيبلانكوس”.

يذكر أن غريزمان (28 عاماً) رفض الانتقال لبرشلونة العام الماضي، ووقع على عقد جديد مع أتلتيكو، لكنه أعلن في مايو (أيار) الماضي إنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية، والذي أمضى فيه خمسة مواسم، منذ انضمامه إليه قادماً من ريال سوسيداد في 2014.