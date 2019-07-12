5 أسباب لفشل صلاح الأوروبي رغم تحقيق اللقب

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تشكيلته الرسمية لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي 2018/2019 حيث ضمت التشكيلة تواجد ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ودوسان تاديتش (أياكس) وورحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) وساديو ماني (ليفربول) ولوكاس مورا (توتنهام) في خط الهجوم بينما غاب اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول رغم تحقيق اللقب للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

نقدم لكم خمسة أسباب لغياب صلاح عن تشكيلة دوري الأبطال الأوروبي:

1/ فترة من الصيام التهديفي:

تعرض صلاح لانتقادات جماهيرية قاسية في بداية 2019 الحالي بسبب الغياب عن تسجيل الأهداف وتذبذب المستوى سواء على المستوى المحلي أو في دوري الأبطال الأوروبي وهو ما أدى لغيابه عن جوائز الموسم في الدوري الإنجليزي وكذلك لم يتواجد ضمن تشكيلة دوري الأبطال الأوروبي.

2/ ظهور هزيل في واندا ميترو بوليتانو:

سجل صلاح من ركلة جزاء في نهائي ملعب واندا ميترو بوليتانو أمام توتنهام لكنه اختفى تماما طوال 90 دقيقة ولم يسدد على مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس ولم يتمكن من تقديم الدور الهجومي المطلوب منه.

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3/ الإصابة في المباراة الأهم:

غاب صلاح للإصابة في أهم مواجهات الموسم على ملعب أنفيلد في الفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي بينما تألق ساديو ماني وشيردان شاكيري وديفوك أوريغي في اللقاء.

4/ ظهور ضعيف في كامب نو:

اخفق صلاح في تسجيل هدف من فرصة سهلة أمام مرمى الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغين في ملعب كامب نو في الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتشير التقارير أن صلاح يختفي في المواجهات الحاسمة مثلما اختفى وتعرض للإصابة أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي.

5/ أياكس من زمن آخر:

استحق ثنائي أياكس أمستردام دوشان تاديتش وديفيد نيريس التواجد بشكل مفاجىء في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي بسبب ظهور الفريق الهولندي بشكل رائع في النسخة الماضية من البطولة مما أثر ذلك على ظهور صلاح في التشكيلة الأبرز للبطولة رغم تحقيق اللاعب المصري للقب.