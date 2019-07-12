4 حلول من أجل مستقبل الهجوم في برشلونة

اهتمت العديد من الانباء الصحافية إسبانية لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق دافيد بيكهام باقناع اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز بالذهاب للعب في الدوري الأمريكي بداية من صيف 2020.

ويعاني سواريز للمرة الأولى منذ وصوله لملعب كامب نو من انتقادات قاسية بسبب تراجع أداء اللاعب من الناحية البدنية نتيجة عامل السن وهو ما سيدفع النادي للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إليكم 4 خيارات لتعويض لويس سواريز في فريق ملعب كامب نو:

1/ رودريغو مورينو:

مهاجم المنتخب الإسباني المفضل لدى كلا من المدرب السابق جولين لوبيتيغي والمدرب الحالي لويس إنريكي هو الخيار المفضل في صفوف برشلونة لدى المدرب آرنستو فالفيردي بسبب تألقه الشديد في الفترة الماضية وتطور مستواه من الناحية التهديفية.

اللاعب السابق لكاستيا ريال مدريد لن يكلف برشلونة سوى قرابة 50 مليون يورو كما يمكن اضافة الحارس ياسبر سيليسين ولاعب الوسط دينيس سواريز في الصفقة.

2/ أنتوان غريزمان:

120 مليون يورو يمكنها نقل متعدد الاستعمالات وبطل العالم أنتوان غريزمان للبرسا بقرار من جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الحالي أكثر الداعمين لتلك الفكرة رغم رفضها من قبل العديد من اللاعبين في غرفة خلع الملابس في صفوف البرسا.

غريزمان يتميز بتعدد استعمالاته سواء في مركز المهاجم الصريح أو الجناح الأيمن أو الأيسر أو مهاجم ثانٍ.

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3/ كريشتوف بيونتيك:

بيونتيك أو روبيرت ليفاندوفيسكي الجديد كما يلقب في بولندا هو المهاجم الذي ظهر بقوة مع جنوى الإيطالي في النصف الأول من الموسم الحالي ومع ميلان في الدور الثاني من الكالتشيو.

اللاعب يمتلك قامة بدنية هائلة وقدرات رائعة في اجادة الكرات الهوائية بجانب تسديدات قوية وغرينتا كبيرة يمكن من خلالها أن يدخل قلوب عشاق النادي الكتالوني من أوسع الأبواب في حال ارتداء قميص البرسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النجم البولندي البالغ من العمر 23 عاما سجل 22 هدفا في الدوري الايطالي في الموسم الماضي بواقع 13 مع جنوى و9 بقميص ميلان.

4/ ريشارليسون دي أندرادي:

اللاعب الدولي البرازيلي صاحب الـ22 عاما حقق لقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده هذا الصيف.

النجم الشاب تألق بقميص إيفرتون في البريميرليغ في الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة هدف في 35 لقاء ليصبح النجم الأول للفريق الأزرق الذي يلعب في مدينة ليفربول.

ويمتلك برشلونة علاقة قوية مع ايفرتون من بيع الثلاثي ييري مينا واندري غوميز ولوكاس ديين وهو ما قد يساهم في حسم الصفقة لمصلحة الفريق الكتالوني في الصيف الحالي.