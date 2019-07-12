سافر محمود عبد المنعم كهربا، نجم نادي الزمالك، صباح اليوم مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى لبنان "ترانزيت" ثم التوجه بعد ذلك إلى تركيا، تمهيدًا للتوقيع لأحدى الأندية بالدورى التركي.
وتلقى كهربا عرضًا من أحدى الأندية الكبرى بالدوري التركي وسافر من أجل استكمال المفاوضات مع النادي، وسط
ويسعى كهربا لفسخ عقده مع النادي النادي من أجل الرحيل، مؤكدًا تقديره وحبه لجماهير النادي وأن مشكلته مع
ونشر كهربا صورة له على حسابه عبر موقع التواصل "إنستجرام" قبل سفره صباح اليوم.
وأكد كهربا على حسابه على تويتر حبه لجماهير النادي وأن سبب رحيله هو الإدارة فقط قائلًأ: "مش محتاج اعرفها بعدين انا عرفها من اول يوم ليا فى النادى انتم من عملتوا اسمى، مهما اتكلم مش هقدار اديكم حققكم نادى الزمالك ملك للجماهير فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يطير إلى تركيا تمهيدًا للإنتقال لأحدى الأندية الكبرى بالدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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