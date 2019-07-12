شاهد.. جمهور الإسماعيلي لمحمد عواد: "الفلوس زغللت عينك وهتشطب قريب"

شن جمهور الإسماعيلي هجومًا عنيفًا على حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد ردًا على مطالبته بالرحيل من صفوف الدراويش خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

وهاجم جمهور الإسماعيلي عواد عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلون:"مش هندافع عن الادارة ولكن بوست غبي كالعادة بيزود بيه الطين ، يعني معترض انه مخدش راحة هل تعلم ان باهر المحمدي انضم للمنتخب وجيه التمرين بعده بيومين.

وأضاف:"حسين السيد كان لاعب في نفس الدوري بتاعك ومنتظم في معسكر الاهلي من بدري يعني انت كده مش جاي بدري ولا حاجة الدوري بتاعك خلصان من مايو وانت واخد مش اقل من شهر اجازة".

وواصل :"انت جايب عرض ولو يكن ب 10 مليون دولار والنادي لاي سبب شايفه مش مناسب او مش موافق يبقي خلاص خلصت مش تطلع بقي تجبي على النادي وتقول ده انا جايبلكوا عرض بكزا ازاي متوافقوش".

وقال :"عاوز تخوض تجربة جديدة او عاوز فلوس من الاخر هي ولا تجربة ولا بتنجان انت عينك زغللت من الفلوس مش اكتر يبقي النادي هو اللي يحدد يبيعك لمين وامتي

مش بكيفك انت".

مشيرًا :"انت كاتب البوست عشان الناس تشتمك وتقول يمشي حالا ، لا شاطر لعبتها صح ، هو للاسف الباب مش هيفوت جمل الاسماعيلي اتاثر برحيل الناس وهيستمر التاثر".

وأضاف :"عموما المسئول الاول عن ان حد يطلع يتكلم كده هي الادارة اللي بوظت النادي كليًا ولسه اللي جاي اكثر بكتير".

وأكد :"اخيرا لتاسع مرة مفيش حاجة اسمها قرايب في الكورة اللي هيطول يدوسك هيدوسك ،اللي زعلان بحوار كهربا فرحان بنفس تفاصيل حوار كهربا طالما اللعيب جاي له وشكرا".

وقالت صفحة آخري للجمهور :"طبعا احنا عندنا اداره متمسكش فريق ف درجه رابعه انا لو رئيس نادي والله لـهجمدك واخليك تشطب كوره خالص مش حوار انه للزمالك لا خالص بس مش كل لاعب ملوش 30 لزمه يروح منقطع عن التدريبات ويلوي دراعنا".

Advertisements

وكان سبب الهجوم أن عواد نشر عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا :" بلغت رغبتي للنادي وهي

خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة "هات عرض " وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار و ابلغت النادي بهذا العرض ولم يقم احد بالرد عليه وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة اخري مع النادى الاسماعيلى ، حاولت التواصل مع المهندس ابراهيم ولم اتمكن من الوصول اليه ".

وأضاف: "فتحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتى في الرحيل فرد عليا " هات عرض " والآن يوجد عرض جيد وانقطاعى عن التدريب لان الموسم الماضي لم ينتهي وطلبت اكتر من مرة اجازة وكان في نوع من التعند معي واصرار علي وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ اشهر وعدم التعامل معي باحترافية اكثر من مرة وليس كما اشاع البعض و شوه صورتي أمام الجماهير".

وتابع: "خاصةً ان الفريق يمتلك حراس علي مستوي كبير وبعد التجديد للحارس محمد فوزي، وحرصي علي الاستفادة مني مادياً للنادي صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي ودعم الجماهير طوال رحلتي مع الفريق ولم اقبل الرحيل بدون عدم الاستفادة المادية مني للنادي خاصةً ان العرض المقدم للنادي جيد جداً وحرصاً مني علي خروج صورة النادي امام الجميع ان تكون رائعة".

وأتم: "اتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير واتمنى عودة الفريق لمكانته الطيبعية".