وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس للفرع الثاني لمركز شباب الجزيرة

يقوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بوضع حجر الاساس لافتتاح الفرع الثانى لمركز شباب الجزيرة "GZ2"، بـ٦ اكتوبر وذلك يوم السبت الموافق 13 يوليو فى تمام الساعة ال 10 صباحا بجوار منتدى اكتوبر وذلك بحضور العديد الموافق 13 يوليو فى تمام الساعة ال 10 صباحا بجوار منتدى اكتوبر وذلك بحضور العديدمن الشخصيات العامة والرياضية وكبار السادة الاعلاميين. وسيتم توفير اتوبيس لنقل الصحفيين من امام الوزارة على ان يكون التجمع امام الوزارة من الساعة 8.30 صباحا والتحرك فى تمام الساعة 9.

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