الزمالك يحذر من الاختبارات الوهمية لقطاع الناشئين بمحافظة سوهاج

كشف نادي الزمالك أنه لا علاقه له من قريب أو بعيد بالاختبارات التي أعلن عنها أحد الأشخاص على الفيس بوك تحمل اسم أكاديمية سوهاج الدولية، والزج باسم الزمالك هو عملية نصب علنية على أولياء الأمور، ويؤكد "الزمالك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي

يدعي "حنفي حامد " لاستغلاله اسم النادي في عملية النصب والاحتيال على أولياء الأمور، من خلال اختبارات وهمية لا تخضع لإشراف أو مسئولية القلعة البيضاء" .ويحذر الزمالك من التعامل مع هذا الشخص الذى لاعلاقة للنادي به، وأن أى شخص يتعامل معه يتحمل المسئولية الجنائية.من جانبه أكد محمد رأفت عطية مدير أكاديميات القلعة البيضاء أن المدعو حنفي حامد حنفي، المقيم بالديابات – أخميم – محافظة سوهاج ليس له أى علاقه بنادي الزمالك حاليا ، بعد انتهاء التعاقد معه في 15 – 4 – 2018 وانتهاء عقد الاكاديمية الموجودة في سوهاج .