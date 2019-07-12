برشلونة بعد ضم جريزمان: قُضي الأمر

علق نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه باللغة العربية، تعقيبًا على ضم أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، ضمن صفوف النادي الكتالوني.
وكتب نادي برشلونة قائلًا: "قُضي الأمر"، في إشارة إلى ضم النجم الفرنسي، بعد محاولات منذ العام الماضي، الذي فضل البقاء مع أتلتيكومدريد الصيف الماضي.
وأعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد ضمن صفوفه بشكل رسمي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي التي تقدر بـ120 مليون يورو.
وأكد نادي برشلونة في بيانه عبر
وكان نجم أتلتيكو مدريد أكد رغبته في الصيف الماضي، بالبقاء ضمن صفوف الفريق بعدما كان قريبًا للغاية من الانضمام لبرشلونة، مؤكدًا اختياره البقاء مع الفريق.
وأكد مسئولو برشلونة أن جريزمان ضمن خطط النادي، وأن النادي يستهدف ضم اللاعب، ودفع قيمة الشرط الجزائي.
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