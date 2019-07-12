رسميًا: جريزمان ينضم لكتيبة برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن انتقال أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد ضمن صفوفه بشكل رسمي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي التي تقدر بـ120 مليون يورو. وأكد نادي برشلونة في بيانه عبر موقعه الرسمي أن اللاعب وقع للفريق الكتالوني عقد لمدة 5 سنوات حتى 2024. وكتب نادي برشلونة عبر حسابه على تويتر باللغة العربية: "قضي الأمر". Advertisements وأعلن جريزمان، صاحب الـ28 عامًا، في وقت سابق، عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، بعد قضائه خمس سنوات يدافع عن ألوان الروخي بلانكوس.

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