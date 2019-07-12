البطولة العربية تقام بنظام خروج المغلوب .. وتنتهي في أبريل 2019

كشف مصدر مسئول بالاتحاد العربي لكرة القدم، أن البطولة العربية في نسختها الجديدة، ستقام بنظام خروج المغلوب من البداية، كما حدث في النسخة الماضية. البداية، كما حدث في النسخة الماضية. قال المصدر، إنه تقرر انطلاق البطولة في

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة اختار الإسماعيلي والاتحاد السكندري للمشاركة في البطولة ممثلين عن الكرة المصرية. أغسطس المقبل، على أن تنتهي في شهر أبريل عام 2019.والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة اختار الإسماعيلي والاتحاد السكندري للمشاركة في البطولة ممثلين عن الكرة المصرية.

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