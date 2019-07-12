أودو موسيس يشارك في تدريبات المقاصة

شارك المهاجم النيجيري إيدو موسيس، المنضم مؤخرا لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة قادما من نادي حرس الحدود في أول مران رسمي له الفريق , والذي أقيم أمسالخميس على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي .
ووضع أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للمقاصة برنامجا بدنيا خاصا للمهاجم
النيجيري من أجل تجهيزه والوصول به سريعا الى أفضل فورمه بدنية خلال فترة الإعداد الأولي .
ومنح ميدو لاعبي الفريق راحة سلبية يومي " الجمعة وغدا السبت" بعد انطلاق فترة الإعداد الأولي مطلع الأسبوع الماضي .
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