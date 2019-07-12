طاهر محمد يبلغ المنتخب الأوليمبي بجاهزيته للمشاركة في المباريات

حرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على الاطمئنان على حالة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بعدما أصيب الفترة الماضية مع فريقه. بعدما أصيب الفترة الماضية مع فريقه. وأبلغ طاهر جهاز المنتخب بأنه جاهز للمشاركة

ويدرس الجهاز الفني للمنتخب ضم اللاعب في المعسكر المقبل المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل. في المباريات بصفة طبيعية بعدما تعافى من إصابته التي لحقت به.ويدرس الجهاز الفني للمنتخب ضم اللاعب في المعسكر المقبل المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.

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