محمد عواد يشن هجومًا عنيفًا على إدارة الإسماعيلي: "سيبوني أمشي"

شن محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، هجومًا عنيفًا على إدارة نادي الإسماعيلي، بسبب رفض النادي رحيله، بالرغم من إبلاغ إدارة النادي بالرحيل ورغبته بخوض تجربة جديدة.

وقال عواد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "حرصاً مني على خروج صورة النادي امام الجميع ان تكون رائعة ... اتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير واتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".

وأضاف: "بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة

جديدة وكان رد مدير الكرة "هات عرض " وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار وأبلغت النادي بهذا العرض ولم يقم احد بالرد عليه وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخري مع النادى الاسماعيلى، حاولت التواصل مع المهندس ابراهيم".

وتابع: "تحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتى في الرحيل فرد عليا " هات عرض " والآن يوجد عرض جيد وانقطاعى

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عن التدريب لان الموسم الماضي لم ينته وطلبت اكتر من مرة اجازة وكان في نوع من التعند معي واصرار علي وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ اشهر وعدم التعامل معي باحترافية".

الجدير بالذكر أن عواد منقطع عن تدريبات الفريق، منذ نهاية إعارته مع فريقه السعودي "الوحدة"، ولم يتواجد مع فريقه في الفترة الماضية، مما جعل مسئولو النادي يشعرون بالغضب لتجاهله اتصالات النادي.

وارتبط اسم عواد في الفترة الماضية بنادي الزمالك من أجل الإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء، لتعويض غياب محمود عبد الرحيم "جنش" الذي أصيب بقطع في وتر أكيلس، سيغيب على أثره لمدة لا تقل عن 9 أشهر.