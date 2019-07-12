رياضة | شرط جزائي يتيح لكهربا العودة إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط جزائي يتيح لكهربا العودة إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع أحد الأندية التركية للانضمام إلى صفوفها بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

كهربا وضع شرط جزائي في عقده مع النادي الجديد يتيح له فسخ التعاقد في أي وقت حال رد المقدم الذي سيحصل عليه وذلك تحسبًا لعودته إلى الأهلي.

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