رياضة | شرط جزائي يتيح لكهربا العودة إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط جزائي يتيح لكهربا العودة إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتفق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع أحد الأندية التركية للانضمام إلى صفوفها بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.
كهربا وضع شرط جزائي في عقده مع النادي الجديد يتيح له فسخ التعاقد في أي وقت حال رد المقدم الذي سيحصل عليه وذلك تحسبًا لعودته إلى الأهلي.
وتمسك كهربا بالرحيل عن الزمالك وعدم الاستمرار مع الفريق بسبب رفض الإدارة تعديل قيمة عقده وزيادته إلى 20 مليون جنيه.
ورفض مسئولو الزمالك طلب كهربا بالحصول على 20 مليون جنيه في ظل وضع سقف لعقود جميع اللاعبين لا يتجاوز الـ7 مليون جنيه وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط.
وسافر كهربا إلى تركيا خلال الساعات الماضية تمهيدًا لفسخ تعاقده مع الزمالك في ظل عدم اعترافه بالعقد الموثق بينه وبين الإدارة البيضاء.