رياضة | بالأرقام .. هل ينصف التاريخ نيجيريا وتتوج بلقب كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. هل ينصف التاريخ نيجيريا وتتوج بلقب كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم في القارة السمراء مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا 2019 والتي تُبشر بمواجهات نارية مرتقبة بين منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا وبين تونس ضد السنغال.

شهدت بطولة أمم إفريقيا، عدد من المفاجآت القوية والتي يعد أبرزها وداع مصر المنتخب المنظم ، للمنافسات بعد أن كان المرشح الأقوى للقب وهو مايجعل تلك النسخة تكسر كل التوقعات .

ويستعرض الخليج 365 الرياضي .. بالأرقام هل ينصف التاريخ نيجيريا وتتوج بلقب كأس أمم إفريقيا..

الأكثر تتويجًا بالبطولة تاريخيًا :

Advertisements



يعتبر منتخب مصر الذي خرج على يد منتخب جنوب أفريقيا في إطار مواجهات دور الـ16 هو الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب وبعد خروج الفراعنة يعتبر منتخب نيجيريا الأكثر حظًا للحصول على البطولة نظرًا لأنه الأكثر تتويجاً وسط المنتخبات المتبقية بالمنافسات حالياً برصيد ثلاثة ألقاب أحرزهم في أعوام : 1980،1994،2013.

تساوي الحظوظ بين تونس والجزائر :

يتساوى كلًا من منتخبي تونس والجزائر بالحصول على لقب وحيد لكل منتخب حيث توج نسور قرطاج بقلب وحيد عام 2004، بينما توج محاربي الصحراء بلقب وحيد عام 1990.

السنغال بقيادة مانيه الأكثر طموحًا :

يعتبر منتخب السنغال هو الوحيد المتواجد في نصف نهائي أمم أفريقيا 2019، لا يوجد له رصيد في سجل البطولات حيث لم يحصل على البطولة إطلاقًا في تاريخه ويمثله نجم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والذي توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا مما يزيد رغبته بالحصول على البطولة من أجل جائزة البالون دور.

مصادفة طريفة :

ويبدو الأمر الأكثر غرابة من بين الملاحظات على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يخص منتخبي نيجيريا والسنغال أن أخر مرة تواجد المنتخبين في نص نهائي البطولة كانت عام 2006 وكانت تقام البطولة في مصر ولم يستطع المنتخبين الصعود للمباراة النهائية، حيث صعد منتخب مصر وقتها على حساب السنغال بينما صعدت كوت ديفوار على حساب نيجيريا وتوج منتخب مصر بالبطولة وقتها.

فهل سيتكرر نفس السيناريو ويكون النهائي عربي خالص بين الجزائر وتونس أم ستواصل البطولة مفاجآتها هذا ما سنعرفه يوم الأحد القادم خلال مواجهتي نصف النهائي.